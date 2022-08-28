Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара

Через дії росіян є великий ризик виникнення аварії на Запорізькій АЕС

Фахівці попереджають, що якби на ЗАЕС сьогодні сталася аварія, радіація накрила б частину Росії

У разі важкої аварії на Запорізькій АЕС, відповідно до рози вітрів на понеділок 29 серпня, радіаційна хмара може накрити частину півдня України та південно-західні регіони Росії. Про це йдеться у повідомленні державного підприємства Енергоатом.

Відомство зазначає, що у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Такий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.

«Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання», – йдеться у повідомленні.

Енергоатом також рекомендує провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». 26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.