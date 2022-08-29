Витоків радіації на ЗАЕС не зафіксовано – МАГАТЕ

Всі системи безпеки ЗАЕС залишаються діючими, і не відбулося підвищення рівня радіації

Район Запорізької АЕС піддавався обстрілам у минулі четвер, п’ятницю та у суботу, але Україна не має повної інформації про характер спричинених цими обстрілами пошкоджень. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

«Україна проінформувала Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (МАГАТЕ) про поновлення обстрілів протягом минулих днів містечка Запорізької Атомної станції (ЗАЕС), але зазначила, що всі системи безпеки залишаються діючими, і не відбулося підвищення рівня радіації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗАЕС отримує доступ до зовнішніх джерел електроенергії.

Обидва реактори, що були від’єднанні від електричної мережі, знову працюють.

Натомість чотири інші реактори ЗАЕС були від’єднанні від мережі та наразі залишаються зупиненими.

«Внаслідок обстрілів був завданий удар по території станції, де розташовані дві так звані спеціальні будівлі приблизно у 100 метрах від будівель реакторів, а також від одного із шляхопроводів. Ці будівлі містять внутрішні об’єкти, включаючи пристрої для обробки води, центри для ремонту обладнання, а також потужності для поводження із відходами. На території цього ж містечка були пошкоджені також певні водопроводи, але вони вже були відновлені», – додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». 26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.