Загроза на ЗАЕС. Влада підготувала два плани евакуації

У разі аварії на ЗАЕС варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови

У громадах наявні усі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок аварії на АЕС

Запорізька військова адміністрація підготувала два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС – на мирний час та в умовах військової агресії.

«У громадах наявні усі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок надзвичайної ситуації. Найбільше у критичній ситуації допомагає спокій та аналіз наявної ситуації. У разі аварії на атомній електростанції варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.