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Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну
Дії окупантів на Запорізькій АЕС загрожують ядерною катастрофою
фото з відкритих джерел

Росія намагається не допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для інспекції захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС вже прямує до України. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, що очолює місію.

«Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже у дорозі. Ми повинні захистити безпеку українського найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на цьому тижні», - написав він у Twitter.

Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран, намагаючись маніпулювати та не допустити місію МАГАТЕ на АЕС.

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Теги: війна росія Запорізька АЕС МАГАТЕ Україна окупанти

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