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МАГАТЕ сформувала місію на Запорізьку АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МАГАТЕ сформувала місію на Запорізьку АЕС
Місію очолить голова МАГАТЕ Ґроссі
фото: ЗАЕС

Візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами атомну станцію очікується наступного тижня

Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє The New York Times.
 
До складу місії входить голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Зазначається, що ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.

В МАГАТЕ відмовилися коментувати подробиці місії. Представник агентства лише зазначив, що МАГАТЕ веде активні консультації з приводу прийдешньої місії.

Раніше МАГАТЕ заявило, що направить на захоплену російськими солдатами Запорізьку АЕС місію. Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

26 серпня стало відомо, що МАГАТЕ та Франція отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». 26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.

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Теги: АЕС МАГАТЕ

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