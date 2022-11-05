У Дніпрі масштабна пожежа, частина міста без світла (фото, відео)
Сталася пожежа на електропідстанції у Дніпрі
У суботу, 5 листопада, у Дніпрі сталася пожежа на електропідстанції, у результаті чого частина міста залишилася без світла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
Мешканці Дніпра оприлюднюють відео серйозного задимлення від пожежі на електропідстанції.
Також чутно гучні звуки в результаті горіння.
Повідомляється, що світло зникло у Діївці та на житловому масиві Західний.
За попередніми даними, пожежа на електропідстанції сталася внаслідок технічної несправності.
На місці працюють рятувальники ДСНС.
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