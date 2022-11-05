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У Дніпрі масштабна пожежа, частина міста без світла (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Дніпрі масштабна пожежа, частина міста без світла (фото, відео)
Над місцем пожежі величезний стовп диму
фото: ДніпроTV

Сталася пожежа на електропідстанції у Дніпрі

У суботу, 5 листопада, у Дніпрі сталася пожежа на електропідстанції, у результаті чого частина міста залишилася без світла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

Мешканці Дніпра оприлюднюють відео серйозного задимлення від пожежі на електропідстанції.

Також чутно гучні звуки в результаті горіння.

 

Повідомляється, що світло зникло у Діївці та на житловому масиві Західний.

За попередніми даними, пожежа на електропідстанції сталася внаслідок технічної несправності. 

У Дніпрі масштабна пожежа, частина міста без світла (фото, відео) фото 1
У Дніпрі масштабна пожежа, частина міста без світла (фото, відео) фото 2

На місці працюють рятувальники ДСНС.

 

Теги: Дніпро пожежа електроенергія ДСНС

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