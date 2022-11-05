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Пожежа в російському клубі: кількість жертв зросла удвічі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пожежа в російському клубі: кількість жертв зросла удвічі (відео)
Вогонь у нічному клубі охопив площу близько 3,5 тис. кв. м
фото з відкритих джерел

Винуватця пожежі затримано

Кількість жертв пожежі, що сталася у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі, зросла до 15 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російським рятувальникам вдалося дістати з-під завалів тіла 15 людей, ще 4 людини постраждали внаслідок отруєння чадним газом.

Пожежа в нічному клубі сталася після того, як на танцполі почали запускати феєрверк. Майже одразу після запуску піротехніки на винуватця накинулися кілька людей, але вогонь уже почав поширюватися.

Вогонь розповсюдився на площу близько 3500 кв. м: у будівлі впав дах, тому люди не мали змоги врятуватися.

У клубі було дуже багато людей. Відразу після появи диму у закладі почалася тиснява та паніка – всі люди кинулися до виходу.

Під час пожежі в клубі «Полігон» працювали лише 3 евакуаційні виходи. Ще 4 були замкнені. Пожежним, які прибули на виклик, довелося виламувати двері, щоб люди могли їх використовувати для виходу з палаючої будівлі.

Директора «Полігона» на місці не було, він приїхав значно пізніше після пожежі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що власник клубу - депутат обласної держдуми від «Єдиної Росії» Мірзоєв Іхтіяр Ілдир-огли.

Винуватця пожежі в клубі в Костромі затримано, його передано слідчим органам.

Зараз на місці пожежі працюють слідчі.

Як повідомлялося, пожежа у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася у ніч на 5 листопада. Раніше повідомлялося про вісім жертв.

 

Теги: пожежа росія відео отруєння

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