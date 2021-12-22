У Дніпрі молодь вбила двох безхатченків: деталі історії (фото)

Компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили чоловіки

У Дніпрі біля теплотраси були виявлені тіла двох безхатьків з чисельними порізами і слідами насильницької смерті. Про це пише «Дніпро оперативний».

Подія сталася в провулку Крушельницької. Відзначається, що компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили бездомні. Дівчина 19 років і два хлопця 26 і 27 років вбили чоловіків без особливого місця проживання і накрили їх тіла бетонною плитою.

Під час посиденьок городяни помітили чоловіків, які жили в цьому районі. Несподівано один з компанії кинувся на бездомних і став наносити удари гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити і скинув на голови постраждалим.

Зараз підозрювані молоді люди затримані. Якщо їх провину доведуть – їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, троє киян катували безхатьків та знімали це на відео. Також на Київщині безхатько вбив товариша через гроші та алкоголь.

Раніше у столиці безхатька заварили в колодязі теплотраси.