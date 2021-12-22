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    Події в Україні

    У Дніпрі молодь вбила двох безхатченків: деталі історії (фото)

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    Зараз підозрювані молоді люди затримані - У Дніпрі молодь вбила двох безхатченків: деталі історії (фото)
    Зараз підозрювані молоді люди затримані
    фото dnepr.express

    Компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили чоловіки

    У Дніпрі біля теплотраси були виявлені тіла двох безхатьків з чисельними порізами і слідами насильницької смерті. Про це пише «Дніпро оперативний».

    Подія сталася в провулку Крушельницької. Відзначається, що компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили бездомні. Дівчина 19 років і два хлопця 26 і 27 років вбили чоловіків без особливого місця проживання і накрили їх тіла бетонною плитою.

    Під час посиденьок городяни помітили чоловіків, які жили в цьому районі. Несподівано один з компанії кинувся на бездомних і став наносити удари гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити і скинув на голови постраждалим.

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    У Дніпрі молодь вбила двох безхатченків: деталі історії (фото)
    У Дніпрі молодь вбила двох безхатченків: деталі історії (фото)

    Зараз підозрювані молоді люди затримані. Якщо їх провину доведуть – їм загрожує довічне ув'язнення.

    Нагадаємо, троє киян катували безхатьків та знімали це на відео. Також на Київщині безхатько вбив товариша через гроші та алкоголь.

    Раніше у столиці безхатька заварили в колодязі теплотраси.

    Теги: Дніпро алкоголь безхатченки молодь
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    У Дніпрі молодь вбила двох безхатченків: деталі історії (фото)