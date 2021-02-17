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    У столиці безхатька заварили в колодязі теплотраси

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    Комунальники заварили люк, під яким був чоловік - У столиці безхатька заварили в колодязі теплотраси
    Комунальники заварили люк, під яким був чоловік
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Бездомний вирішив переночувати в колодязі теплотраси та опинився в пастці

    У Дніпровському районі Києва чоловік опинився в пастці. Повідомлення про це надійшло до поліції.

    Як стало відомо «Вартовим Еспресо», безхатько вирішив переночувати у колодязі теплотраси. Коли чолов'яга спав, ймовірно, комунальники заварили люк, аби його не вкрали.

    «Полонений» зміг покликати на допомогу. Правоохоронців викликали перехожі, які почули крики.

    Як відомо, цього тижня в Києві утримається холодна погода, вночі очікується зниження температури повітря до -20°. У столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі

    На час похолодання в Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. Але згодом на Південному вокзалі закрили цілодобовий муніципальний пункт обігріву. У Київській міській держадміністрації пояснюють, що це через спалах коронавірусу.

    За словами нардепа від Солом’янського району Романа Грищука, у бездомного в пункті обігріву виявили коронавірус, тому заклад закрили. Бездомні, що контактували з хворим, пішли на вокзал в зали очікування, звідки їх час від часу виганяє поліція.

    Тепер замість пункту обігріву біля вокзалу з’явиться намет.

    На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту. У наметах водії можуть зігрітися, забезпечується їжа та гарячі напої. Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

    Теги: Київ чоловік безхатченки негода
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