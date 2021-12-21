Лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року

Менше алкоголю і більше фруктів допоможуть підтримати імунітет

До Нового Року залишилися лічені дні, тож лікарі Ігор Гайдук та Андрій Роханський поділилися рекомендаціями, які допоможуть уберегтися від коронавірусу напередодні свята. Про це інформує УНН.

«Звичайно, коли люди будуть довго перебувати в натовпі, то складно щось порекомендувати. Я б хотів додати, що все таки важливо перебувати в гарному настрої. Коли людина в піднесеному настрої, захисна функція організму сильніша. А взагалі потрібно пам'ятати про важливість вакцинації, оскільки вакциновані люди матимуть козир в рукаві і зможуть провести свята вільно», – прокоментував Ігор Гайдук.

Він також нагадав, що важливо дотримуватися заходів індивідуального захисту.

«Звісно, потрібно вакцинуватися, але важливо і не забувати про елементарний захист: носити маски правильно, мити руки, адже вірус нікуди не подівся і так далі. Імунітет можна підвищувати фруктами, їх можна їсти всім. І ще раз нагадаю про гарний настрій, людина, що сміється, є більш захищеною», – додав інфекціоніст.

Лікар Андрій Роханський також нагадав про необхідність вакцинації.

«Насамперед потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалася, тоді ми всі будемо більш захищеними. Потрібно прийти і зробити вже цей жест доброї волі для всього українського народу. Я дивлюся, що народ вже розслабився: ходить на масові заходи, концерти. Краще пам'ятати, що від таких заходів потрібно триматися подалі або думати, в який натовп ти потрапиш», – сказав він.

Лікар нагадав, що під час святкування краще не налягати на спиртні напої, особливо міцні, оскільки це знижує захисну функцію організму перед вірусами.

«При вживанні святкових напоїв знижується імунітет. Не потрібно розраховувати на те, що алкоголь все дезінфікує, як багато хто думає. Це згубно впливає на організм, потрібно про це пам'ятати. Новий Рік краще провести на свіжому повітрі, менше ризику обмінятися вірусами», – пояснив Роханський.

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