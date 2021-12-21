Через різке похолодання столична влада посилила допомогу безхатченкам

У Києві посилено соціальне патрулювання

Через погіршення погодних умов на вулицях Києва працюють додаткові соціальні патрулі. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

«За прогнозами, погіршення погоди передбачається на кілька днів, тому міський оперативний штаб допомоги бездомним прийняв рішення посилити допомогу особам без постійного місця проживання. Зі свого боку Департамент соціальної політики КМДА ініціював збільшення кількості виїздів соціального патруля та розширення локацій, у які він здійснює рейди. Ми вирішили охопити місця масового скупчення бездомних біля вокзалів та станцій метрополітену, надати їм гарячий чай та печиво, теплі речі, і, звісно, інформацію щодо пунктів обігріву та всієї можливої допомоги, яку вони можуть отримати від міських соціальних служб», – зазначив Світлий.

До посиленого соціального патрулювання долучилися працівники Будинку соціального піклування.

Розширений маршрут соціального патруля охоплює Центральний залізничний вокзал та станції метро «Театральна», «Майдан Незалежності», «Дорогожичі».

Соціальний патруль інформує бездомних про всі види допомоги, яка надається в Києві особам без постійного місця проживання. Зокрема, про найближчі пункти обігріву, можливість ночівлі чи тимчасового проживання у Будинку соціального піклування, інші послуги, які тут можна отримати, про можливість поновити документи та зареєструвати місце проживання (перебування) у Центрі обліку бездомних. Також їх пригощають гарячим чаєм, печивом, надають теплий одяг і взуття, за потреби – першу медичну допомогу.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.08.2021 р. № 1754 «Про організацію в місті Києві соціального патрулювання в зимовий період 2021-2022 років» у період із 1 грудня 2021 року до 1 квітня 2022 року у столиці організовано соціальне патрулювання та працює міський оперативний штаб допомоги бездомним.

Соціальний патруль виїжджає щоденно у місця масового скупчення бездомних та забезпечує їх гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям. Для здійснення соціального патрулювання на базі Будинку соціального піклування утворено виїзну бригаду, до складу якої входять соціальний працівник, водій та кухар. Щоденно (з 01.12.2021 до 31.03.2022) в місцях найбільшого скупчення бездомних громадян проводиться харчування 200 осіб згідно з затвердженим графіком.

Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.