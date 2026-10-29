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Графіки відключення світла 30 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Графіки відключення світла 30 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» закликало споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 30 жовтня, у частині областей України будуть застосовуватися вимушені обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

  • з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
  • з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. «Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

До слова, коли після знеструмлення з’являється світло, одночасне ввімкнення бойлера, пральної машини, обігрівача та іншої потужної техніки може збільшити навантаження на мережу. Щоб зменшити ризик перевантаження та пошкодження приладів, фахівці радять дати напрузі стабілізуватися й підключати техніку поступово.

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Теги: енергетика відключення світла Україна Укренерго

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Графіки відключення світла 30 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
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