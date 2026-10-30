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Через ворожу атаку на Дніпро без світла залишилися понад 350 тис. абонентів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Через ворожу атаку на Дніпро без світла залишилися понад 350 тис. абонентів
У Дніпрі стався блекаут
фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

Російські війська продовжують завдавати ударів по Дніпру. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За попередніми даними, внаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 350 тис. абонентів у обласному центрі та прилеглих населених пунктах. 

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення живлення. Насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів для забезпечення стабільної роботи комунальної інфраструктури.

Як відомо, у ДТЕК повідомляли про те, що у Дніпрі внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено обладнання магістральних мереж. Через це виникли відключення світла. 

Варто зазначити, що Дніпро цілий день перебуває під атакою ворога. Ввечері 29 жовтня завдали чергового удару по Дніпру. Ворожий безпілотник влучив у гуртожиток професійно-технічного училища №17, внаслідок чого спалахнула пожежа. На момент атаки діти встигли спуститися до укриття. 

За даними Дніпропетровської ОВА дві дівчини 15 та 16 років постраждали через атаку росіян. «У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці», – повідомили в ОВА.

Удар по навчальному закладу став продовженням серії російських атак на Дніпро та інші населені пункти Дніпропетровської області, які тривали протягом 29 жовтня.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації станом на 18:30, російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів 18 людей дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

Найтяжчі наслідки зафіксували в Дніпрі, де російські війська завдали удару по залізничному вокзалу. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 14 людей.

Теги: Дніпро відключення світла блекаут

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