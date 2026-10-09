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У Києві та області екстрені відключення світла скасовано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві та області екстрені відключення світла скасовано
Жителям Києва варто ощадливо використовувати електроенергію
колаж: glavcom.ua

Діють графіки стабілізаційних відключень світла

У Києві та Київській області скасували екстрені вимкнення електроенергії. За розпорядженням НЕК «Укренерго» місто повертається до застосування запланованих стабілізаційних графіків. Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі», інформує «Главком»

«Скасовано екстрені обмеження: відновлюємо роботу за графіками. За розпорядженням Укренерго повертаємося до стабілізаційних відключень», – йдеться у повідомленні компанії.

Перевірити розклад відключень та дізнатися час відсутності світла кияни можуть за допомогою офіційних ресурсів:

Енергетики закликають мешканців столиці й надалі відповідально ставитися до споживання електроенергії та не вмикати потужні прилади одночасно після відновлення світла, щоб уникнути перевантаження мережі.

Нагадаємо, на правому березі столиці, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області вранці за командою НЕК «Укренерго» були застосовані екстрені відключення електроенергії. Водночас на лівому березі Києва та в інших районах Київської області продовжували діяти планові графіки відключень.

Теги: Київ ДТЕК Укренерго відключення світла

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