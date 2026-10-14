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Росія офіційно підтвердила, що не дотримується перемир’я Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія офіційно підтвердила, що не дотримується перемир’я Трампа
Україна повідомила про масштабний удар по енергетичній та критичній інфраструктурі
фото: Reuters

Міноборони країни-агресора прямо назвало цілями ТЕЦ і ТЕС у Києві, на Київщині та Харківщині

Міністерство оборони Росії заявило про удари по об’єктах енергетики та зв’язку в Україні в ніч проти 14 жовтня. Окупанти стверджують, що атакували об’єкти в Києві, Київській та Харківській областях, які нібито забезпечують потреби оборонної промисловості й Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міноборони країни-агресора.

Росія офіційно підтвердила, що не дотримується перемир’я Трампа фото 1
фото: скриншот заяви

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За даними російського Міноборони, для атаки застосували високоточну зброю наземного базування та ударні безпілотники великої дальності.

Які об’єкти Росія назвала цілями ударів

За версією окупантів, у Києві атакували три об’єкти: центр обробки даних «АТМ Укрсиббанк», Дарницьку теплоелектроцентраль (ТЕЦ-4) та Київську ТЕЦ-5.

На Київщині росіяни заявили про ураження Київської ТЕЦ-6, Трипільської теплоелектростанції та електропідстанції «Київська». Ще двома цілями, за твердженням Міноборони РФ, стали Харківська ТЕЦ-5 та Зміївська ТЕС.

Українська влада повідомила про масштабний удар по енергетичній та критичній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом ночі Росія застосувала 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражувальних боєприпасів проти об’єктів у Києві, Київській області та Харкові.

«Це був прицільний балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Трамп визначив припинення вогню», – наголосив Зеленський.

Зеленський повідомив про пошкодження енергетики

За словами президента, через російську атаку близько 600 тис. людей залишилися без електропостачання. Він також повідомив про пошкодження обладнання на 26 елементах українського електроенергетичного комплексу та на чотирьох об’єктах нафтогазової інфраструктури.

Трамп оголосив про «енергетичне перемир’я» 11 жовтня. Зеленський заявив, що Україна не домовлялася про нього окремо, але готова підтримати припинення ударів, якщо на це погодиться Росія.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час так званого енергетичного перемир’я між Україною та Росією порушення нібито були з обох боків. Так він прокоментував російські обстріли України після оголошення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Теги: росія війна перемир'я енергетика обстріл Київ

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