Дрон влучив у Північний міст Києва: рух перекрито

Пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу

У Києві російський безпілотник атакував Північний міст. Через пошкодження рух мостом із лівого на правий берег наразі перекрито. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Віталія Кличка в Telegram.

Що відомо про удар

«Внаслідок влучання пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрито», – повідомив Віталій Кличко.

Раніше міський голова столиці повідомив безпосередньо про влучання в Північний міст і зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

У соцмережах поширюють відео моменту атаки. На кадрах видно, як безпілотник наближається до конструкції мосту та влучає в район опори. Точний тип БпЛА офіційно не підтверджений.

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Перед цим атакували Південний міст

Нинішній удар по Північному мосту стався після серії атак на Південний міст Києва. 1 жовтня російські безпілотники двічі влучили поблизу його опорної частини. Через удар рух мостом для метро та наземного громадського транспорту тимчасово зупинили.

Того ж вечора було зафіксовано ще одне влучання – у дорожнє полотно Південного мосту. За попередніми даними, були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисна бетонна огорожа метрополітену.

2 жовтня російські війська знову атакували Південний міст. Кличко повідомив про влучання та направлення на місце екстрених служб. Після кількох ударів споруда залишалася закритою для автомобільного транспорту та поїздів метро.

Наразі екстрені служби прямують до Північного мосту. Інформація про наслідки нового влучання уточнюється.

Нагадаємо, після атак на Південний міст у Києві змінилися правила руху через Дніпро. Про актуальні обмеження та порядок перетину мостів під час повітряної тривоги «Главком» писав у матеріалі «Як перетнути Дніпро під час тривоги? Поліція пояснила правила для Києва».