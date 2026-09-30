Київ повертається до відключень світла за графіками

Перехід від аварійних обмежень відбувся за командою «Укренерго»

У Києві скасовано екстрені відключення світла. Столиця повернулася до стабілізаційних відключень електроенергії за графіками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

В енергокомпанії зазначили, що відповідну команду надало НЕК «Укренерго».

Актуальні графіки відключень кияни можуть перевірити у чат-боті ДТЕК, на сайті компанії або в застосунку «Київ Цифровий».

Команда ДТЕК додала, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

Нагадаємо, раніше 30 вересня через наслідки російського обстрілу в частині Києва, а також Київській, Чернігівській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. «Укренерго» пояснювало, що обмеження застосували через перевантаження обладнання після атаки.

Згодом енергетики повідомили про поступову стабілізацію ситуації. На Київщині аварійні обмеження також замінили стабілізаційними відключеннями за графіками.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що українські спецслужби перехопили російські документи з детальними планами атак на енергетичну інфраструктуру України взимку. За його словами, серед цілей – об’єкти генерації, тепло- і водопостачання та енергетичні інтерконектори.