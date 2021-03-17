Молодий киянин викинувся з вікна після сварки
Трагедія сталася на столичних Осокорках
Деталі надзвичайної події встановлюють правоохоронці
У вівторок, 16 березня, у Києві сталося ще одне самогубство. Як повідомляє Telegram-канал «Київ зараз», юнак викинувся з вікна багатоповерхівки.
Відомо, що надзвичайна подія сталася на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.
На місці інциденту працюють правоохоронці, які намагаються встановити деталі пригоди.
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