Молодий киянин викинувся з вікна після сварки

Деталі надзвичайної події встановлюють правоохоронці

У вівторок, 16 березня, у Києві сталося ще одне самогубство. Як повідомляє Telegram-канал «Київ зараз», юнак викинувся з вікна багатоповерхівки.

Відомо, що надзвичайна подія сталася на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

На місці інциденту працюють правоохоронці, які намагаються встановити деталі пригоди.

Як вже повідомлялось, учора з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

У понеділок, 15 березня, у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

Раніше стало відомо, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.