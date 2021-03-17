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    Молодий киянин викинувся з вікна після сварки

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    Трагедія сталася на столичних Осокорках - Молодий киянин викинувся з вікна після сварки

    Трагедія сталася на столичних Осокорках

    Деталі надзвичайної події встановлюють правоохоронці

    У вівторок, 16 березня, у Києві сталося ще одне самогубство. Як повідомляє Telegram-канал «Київ зараз», юнак викинувся з вікна багатоповерхівки.

    Відомо, що надзвичайна подія сталася на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На місці інциденту працюють правоохоронці, які намагаються встановити деталі пригоди.

    Як вже повідомлялось, учора з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

    У понеділок, 15 березня, у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

    Раніше стало відомо, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

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    Теги: Київ самогубство жінка чоловік коронавірус
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