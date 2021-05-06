У Києві чоловік випав з 4-го поверху і розбився насмерть
Лікарі швидкої медичної допомоги по приїзду констатували смерть чоловіка
У Святошинському районі Києва чоловік випав з 4-го поверху 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Доброхотова. Про це повідомили Вартові Еспресо.
Як розповіли свідки, чоловік випав з 4-го поверху 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Доброхотова.
Лікарі швидкої медичної допомоги по приїзду констатували смерть чоловіка.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії.