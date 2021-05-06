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    У Києві чоловік випав з 4-го поверху і розбився насмерть

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    У Києві чоловік випав з 4-го поверху і розбився насмерть

    Лікарі швидкої медичної допомоги по приїзду констатували смерть чоловіка

    У Святошинському районі Києва чоловік випав з 4-го поверху 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Доброхотова. Про це повідомили Вартові Еспресо.

    Як розповіли свідки, чоловік випав з 4-го поверху 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Доброхотова.

    Лікарі швидкої медичної допомоги по приїзду констатували смерть чоловіка.

    На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії.

    Теги: смерть чоловік
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