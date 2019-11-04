У Дніпрі священник з георгіївською стрічкою намагався втекти від поліції (фото)
Служитель Московської церкви ієромонах Олексій носив георгіївську стрічку відкрито, попри офіційну заборону
В місті Дніпро співробітники Національної поліції затримали священника, який носив георгіївську стрічку
Як повідомляє «Релігійна правда», служитель Дніпропетровської єпархії Московської церкви в України ієромонах Олексій носив її відкрито, попри офіційну заборону.
Про цей випадок правоохоронцям заявив дніпрянин Дмитро Рак.
«Зустрів цього чоловіка біля театру Опери та балету, спитав нащо він начепив це, у відповідь почув, що «він православний і в нього дєди воєвалі»… Попросив зняти його, пояснив, що це заборонена символіка і карається законом, але йому було все рівно. Запропонував дочекатися поліції, але той почав тікати. Бігав я за ним 40 хв і на другий виклик через 40 хв приїхав наряд поліції. Людина почала якось неадекватно поводитись. Стояв як під чимось (бо «хворий»), рюкзак (з георгіївською стрічкою - ред.) відклав на землю ніби не його. Він не місцевий виявилось і без документів, викликали СОГ (слідчо-оперативну групу - ред.), а потім, поки писав пояснення, він почав кудись йти від поліцейських…ну, і опинився в кайданках, поїхав у відділок», - зазначив Рак.
За даними видання «Днепр.Главное», затриманий священнослужитель 2006-го року виїхав на постійне місце проживання до Росії, оскільки тут у нього «виникли проблеми з алкоголем і він був змушений перевестися якомога подалі від можливого скандалу».
У серпні 2019 ієромонах повернувся у сімейних справах до Дніпра і навіть отримав нове призначення в Свято-Покровському храмі Дніпропетровської єпархії УПЦ МП в селі Кулебівка.
За носіння забороненої символіки на порушника було складено протокол про адміністративну відповідальність та накладено штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, 30 вересня у пункт пропуску поромного сполучення «Цекинівка-Сорока» не пропустили 41-річний громадянин Молдови. Чоловік прикрасив власне авто георгіївською стрічкою, яка є забороненною в Україні.