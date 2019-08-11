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    Події в Україні

    У Дніпрі вантажівка не надала перевагу швидкій, постраждало п'ятеро людей

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    Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості до міської лікарні № 6 - У Дніпрі вантажівка не надала перевагу швидкій, постраждало п'ятеро людей
    Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості до міської лікарні № 6

    На борту карети швидкої допомоги перебувала людина в критичному стані

    У Дніпрі 10 серпня ввечері зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.

    Про це повідомляє видання Інформатор,

    Зазначається, що внаслідок зіткнення постраждало п'ятеро людей.

    «Аварія сталася в суботу, 10 серпня, близько 19:00 на перетині вулиць Байкальської й Образцова», йдеться у повідомленні.

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    За попередніми даними, вантажівка рухалася по вулиці Байкальській у бік Слобожанського проспекту. Швидка із сигналами і проблисковими маячками їхала по вулиці Образцова до Калинової.

    Водій вантажівки пояснив, що їхав на зелене світло світлофора і не надав перевагу спецтранспорту.

    На борту машини швидкої перебувала людина в критичному стані. Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості до міської лікарні № 6.

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    У Дніпрі вантажівка не надала перевагу швидкій, постраждало п'ятеро людей
    У Дніпрі вантажівка не надала перевагу швидкій, постраждало п'ятеро людей
    У Дніпрі вантажівка не надала перевагу швидкій, постраждало п'ятеро людей

    Раніше на проспекті Шухевича в столиці зіткнулися машина швидкої допомоги й автомобіль Renault однієї зі служб таксі.

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