У Дніпрі вантажівка не надала перевагу швидкій, постраждало п'ятеро людей



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Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості до міської лікарні № 6

На борту карети швидкої допомоги перебувала людина в критичному стані

У Дніпрі 10 серпня ввечері зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.

Про це повідомляє видання Інформатор,

Зазначається, що внаслідок зіткнення постраждало п'ятеро людей.

«Аварія сталася в суботу, 10 серпня, близько 19:00 на перетині вулиць Байкальської й Образцова», йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вантажівка рухалася по вулиці Байкальській у бік Слобожанського проспекту. Швидка із сигналами і проблисковими маячками їхала по вулиці Образцова до Калинової.

Водій вантажівки пояснив, що їхав на зелене світло світлофора і не надав перевагу спецтранспорту.

На борту машини швидкої перебувала людина в критичному стані. Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості до міської лікарні № 6.

Раніше на проспекті Шухевича в столиці зіткнулися машина швидкої допомоги й автомобіль Renault однієї зі служб таксі.