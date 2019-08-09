Масштабна ДТП під Житомиром: постраждали 24 людини



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Фото: Нацполіція

Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика

У Житомирській області зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковий автомобіль BMW. Травми отримали 24 людини, повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 9 серпня.

«Близько 13.10 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Тетерівка Житомирського району. На автодорозі зіткнулися мікроавтобус і автомобіль BMW... В результаті зіткнення легковий автомобіль загорівся», - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, травми різного ступеня тяжкості отримали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика, загиблих немає.

Раніше повідомлялося, що у місті Щастя внаслідок ДТП постраждали вісім людей. Аварія сталася на 72 кілометрі автодороги Н-2 у місті Щастя.

«Водій вантажного фургону Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк», - заявили в поліції.