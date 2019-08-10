На Полтавщині в ДТП загинули два пасажири мікроавтобуса



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Водій мікроавтобуса знаходиться в лікарні Фото: Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Аварія сталася вночі на 277 км автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський»

У Полтавській області в ніч на 10 серпня зіткнулися автобус та бус, загинули двоє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Аварія сталася близько 1:00, на 277 км автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», між селами Білоцерківське та Коноплянка.

«26-річний водій автобуса «СЕТРА 317» допустив зіткнення з мікроавтобусом «Фольксваген LT 35» під керуванням водія, 1976 року народження», - заявили в поліції.

Внаслідок ДТП 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці аварії. 31-річна пасажирка буса від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

Водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставлено до Великобагачанської центральної районної лікарні.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у Житомирській області зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковий автомобіль BMW. В ДТП постраждали 24 людини.