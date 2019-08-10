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    На Полтавщині в ДТП загинули два пасажири мікроавтобуса

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    Водій мікроавтобуса знаходиться в лікарні - На Полтавщині в ДТП загинули два пасажири мікроавтобуса
    Водій мікроавтобуса знаходиться в лікарні
    Фото: Відділ комунікації поліції Полтавщини.

    Аварія сталася вночі на 277 км автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський»

    У Полтавській області в ніч на 10 серпня зіткнулися автобус та бус, загинули двоє людей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

    Аварія сталася близько 1:00, на 277 км автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», між селами Білоцерківське та Коноплянка.

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    «26-річний водій автобуса «СЕТРА 317» допустив зіткнення з мікроавтобусом «Фольксваген LT 35» під керуванням водія, 1976 року народження», - заявили в поліції.

    Внаслідок ДТП 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці аварії. 31-річна пасажирка буса від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

    Водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставлено до Великобагачанської центральної районної лікарні.

    Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

    Нагадаємо, у Житомирській області зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковий автомобіль BMW. В ДТП постраждали 24 людини.

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