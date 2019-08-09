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    У місті Щастя внаслідок ДТП постраждали вісім людей

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    <p>Водій вантажного фургону Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу</p> - У місті Щастя внаслідок ДТП постраждали вісім людей

    Водій вантажного фургону Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу

    Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області

    Автомобіль Renault Trafic перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк

    На Луганщині 9 серпня в результаті ДТП постраждали вісім людей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

    Аварія сталася на 72 кілометрі автодороги Н-2 у місті Щастя.

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    «Водій вантажного фургону Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк», - заявили в поліції.

    За попередньою інформацією, сім пасажирів Renault Trafic та водій автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

    «На місці події працюють співробітники поліції. Проводиться перевірка», - додали в поліції.

    Нагадаємо, в Чехії внаслідок ДТП, яка сталася на швидкісній дорозі між Хрудимом та Пардубіце, загинули двоє українців.

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