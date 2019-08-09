У місті Щастя внаслідок ДТП постраждали вісім людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій вантажного фургону Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області

Автомобіль Renault Trafic перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк

На Луганщині 9 серпня в результаті ДТП постраждали вісім людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

Аварія сталася на 72 кілометрі автодороги Н-2 у місті Щастя.

«Водій вантажного фургону Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк», - заявили в поліції.

За попередньою інформацією, сім пасажирів Renault Trafic та водій автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«На місці події працюють співробітники поліції. Проводиться перевірка», - додали в поліції.

Нагадаємо, в Чехії внаслідок ДТП, яка сталася на швидкісній дорозі між Хрудимом та Пардубіце, загинули двоє українців.