У Харкові демонтували один із ринків (фото)
Так званий Круглий ринок знесли
Фото: Харьков строительный
За неофіційною інформацією, на місці ринку збудують супермаркет
У Харкові в районі так званого Круглого ринку (Салтівського ринку) на вулиця Героїв Праці демонтували торгові ряди.
Про це повідомляється на сторінці «Харьков строительный» у Facebook.
На оприлюднених фото з місця подій видно, що павільйонів більше немає.
У соцмережі харків’яни пишуть, що місці ринку буде зводитися супермаркет «Рост».