У Харкові демонтували один із ринків (фото)



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Так званий Круглий ринок знесли Фото: Харьков строительный

За неофіційною інформацією, на місці ринку збудують супермаркет

У Харкові в районі так званого Круглого ринку (Салтівського ринку) на вулиця Героїв Праці демонтували торгові ряди.

Про це повідомляється на сторінці «Харьков строительный» у Facebook.

На оприлюднених фото з місця подій видно, що павільйонів більше немає.

У соцмережі харків’яни пишуть, що місці ринку буде зводитися супермаркет «Рост».