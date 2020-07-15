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    Події в Україні

    У Харкові демонтували один із ринків (фото)

    • Розсилка
    Так званий Круглий ринок знесли - У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    Так званий Круглий ринок знесли
    Фото: Харьков строительный

    За неофіційною інформацією, на місці ринку збудують супермаркет

    У Харкові в районі так званого Круглого ринку (Салтівського ринку) на вулиця Героїв Праці демонтували торгові ряди.

    Про це повідомляється на сторінці «Харьков строительный» у Facebook.

    На оприлюднених фото з місця подій видно, що павільйонів більше немає.

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    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)
    У Харкові демонтували один із ринків (фото)

    У соцмережі харків’яни пишуть, що місці ринку буде зводитися супермаркет «Рост».

    Харків будівництво ринок
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