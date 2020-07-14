У Харкові за півроку обстежено понад 320 км газових мереж міста



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Для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці газової компанії використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання

Від Харкова до Пирятину, саме таку відстань з початку року подолали фахівці АТ «Харківміськгаз», обстежуючи газопроводи міста. Вони провели комплексне приладове обстеження 325,5 км газорозподільних мереж міста з використанням надчутливих приладів та обладнання.

Щорічно проводиться комплексне приладове обстеження газопроводів. Воно дозволяє перевіряти герметичність підземних газопроводів та завчасно знаходити пошкодження ізоляції. Чим старшими є мережі, тим частіше їх треба перевіряти.

Так, з початку року виявлено та ліквідовано понад 300 витоків природного газу та 161 пошкодження ізоляції на газопроводах. Швидкий знос газопроводів в місті Харкові пов'язаний з впливом струмів від міського електротранспорту, які прискорюють процес корозії металу. Також на газогони впливають корозійно-агресивні середовища і фізичне старіння ізоляційного покриття і металу.

Для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці газової компанії використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання. Вони дозволяють виявити пошкодження труби газопроводу під землею, визначити її товщину, відшукати пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо.

Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій, і забезпечити безперебійний розподіл природного газу споживачам міста Харкова. Це важливий комплекс заходів, що дозволяє виявити проблемні ділянки, попередити виникнення аварійних ситуацій та зменшити втрати газу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.