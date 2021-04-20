Держдеп США не радить їздити до України через загрозу Covid-19

CDC оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус

Держдеп США заявив про дуже високий рівень захворюваності на Covid-19 в Україні

Державний департамент США рекомендує утриматися від поїздок до України через ситуацію з коронавірусом. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу.

«Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, указавши на дуже високий рівень захворюваності на Covid-19 в країні»,– зазначається в повідомленні.

Водночас на сайті CDC уточнюється, що з огляду на поточну ситуацію в Україні її не рекомендується відвідувати навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти Covid-19 – через ризик поширення різних штамів коронавірусу.

Окрім того, нагадується рекомендація не відвідувати Крим у зв'язку з російською окупацією, а також окремі райони Донецької та Луганської областей, де точиться збройний конфлікт.

За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 2 042 особи.

Від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 12 075 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.