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    Держдеп США не радить їздити до України через загрозу Covid-19

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    CDC оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус - Держдеп США не радить їздити до України через загрозу Covid-19
    CDC оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Держдеп США заявив про дуже високий рівень захворюваності на Covid-19 в Україні

    Державний департамент США рекомендує утриматися від поїздок до України через ситуацію з коронавірусом. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу.

    «Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, указавши на дуже високий рівень захворюваності на Covid-19 в країні»,– зазначається в повідомленні.

    Водночас на сайті CDC уточнюється, що з огляду на поточну ситуацію в Україні її не рекомендується відвідувати навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти Covid-19 – через ризик поширення різних штамів коронавірусу.

    Окрім того, нагадується рекомендація не відвідувати Крим у зв'язку з російською окупацією, а також окремі райони Донецької та Луганської областей, де точиться збройний конфлікт.

    За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 2 042 особи.

    Від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 12 075 осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

    Теги: Крим Київ США хвороби коронавірус
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