Covid-19: в Україні майже 9 тисяч нових хворих на коронавірус
Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано у Києві, Харківській та Полтавській областях
За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 2 042 особи.
Від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 12 075 осіб.
«Здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306)», – повідомив міністр.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 961 956 осіб;
- одужало – 1 499 752 особи;
- летальних випадків – 40 367;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
12 144 людини щеплено проти Covid-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.
462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
- Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
- Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
- Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
- Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
- Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
- Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
- Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
- Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
- Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
- Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
- Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
- Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
- Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
- Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
- Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
- Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
- Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
- Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
- Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
- Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
- Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
- Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
- Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
- Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.
Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 473 989 людей.