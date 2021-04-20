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    Covid-19: в Україні майже 9 тисяч нових хворих на коронавірус

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    Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів - Covid-19: в Україні майже 9 тисяч нових хворих на коронавірус
    Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано у Києві, Харківській та Полтавській областях

    За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 2 042 особи.

    Від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 12 075 осіб.

    «Здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306)», – повідомив міністр.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 961 956 осіб;
    • одужало – 1 499 752 особи;
    • летальних випадків – 40 367;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

    12 144 людини щеплено проти Covid-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.

    462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

    • м. Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
    • Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
    • Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
    • Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
    • Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
    • Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
    • Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
    • Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
    • Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
    • Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
    • Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
    • Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
    • Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
    • Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
    • Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
    • Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
    • Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
    • Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
    • Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
    • Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
    • Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
    • Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
    • Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
    • Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

    Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 473 989 людей.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Максим Степанов хвороби щеплення коронавірус
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