В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва
Поставка AstraZeneca очікується вже у четвер, 22 квітня
Сьогодні в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня. Вакцину мають привезти в Україну у рамках ініціативи COVAX.
«Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику», – повідомив Степанов.
Він додав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а отже південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто раніше вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.
Всього в Україну має прибути 367 тисяч доз. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту - для першого щеплення.
Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.
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