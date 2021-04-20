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    В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва

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    МОЗ зареєстрував вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва - В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва
    МОЗ зареєстрував вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва
    Фото: з відкритих джерел

    Поставка AstraZeneca очікується вже у четвер, 22 квітня

    Сьогодні в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

    Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня. Вакцину мають привезти в Україну у рамках ініціативи COVAX.

    «Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику», – повідомив Степанов.

    Він додав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а отже південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто раніше вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.

    Всього в Україну має прибути 367 тисяч доз. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту - для першого щеплення.

    Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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