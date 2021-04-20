В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва

Поставка AstraZeneca очікується вже у четвер, 22 квітня

Сьогодні в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня. Вакцину мають привезти в Україну у рамках ініціативи COVAX.

«Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику», – повідомив Степанов.

Він додав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а отже південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто раніше вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.

Всього в Україну має прибути 367 тисяч доз. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту - для першого щеплення.

Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п’ять українців.