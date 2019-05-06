У Харкові повідомили про замінування семи готелів



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Поліція почала евакуацію людей

На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території

У Харкові невідомі повідомили про замінування семи готелів. Поліція почала евакуацію людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Харкова.

Зокрема, 6 травня надійшло повідомлення про закладення вибухівки в об’єктах на вулиці Шевченка, Нестерова, Копилівській, Сумській, Люсінській, проспекті Гагаріна та Московському.

«На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території», - повідомили у поліції.

Нагадаємо, минулого місяця у Харкові чотири дні поспіль надходили повідомлення про мінування будівель.

Поліція перевірила повідомлення про мінування п'яти об’єктів у Харкові 22 квітня. «Мінували» вокзал, завод, дві школи та ресторан. Зазначається, що правоохоронці не знайшли вибухівки.

Також, що за добу 21 квітня у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування -15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків.

Раніше повідомлялося, що 21 квітня у період від 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові.