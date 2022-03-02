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    Події в Україні

    Окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати термобаричну зброю – Пентагон

    Розвідка США стежить, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці - Окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати термобаричну зброю – Пентагон
    Розвідка США стежить, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці
    фото з відкритих джерел

    Росія ввела в Україну понад 80% сил, накопичених на кордоні

    Російські окупанти вже ввели на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону, та готуються до наступу на Київ й оточення Харкова. Про це повідомив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає «Укрінформ».

    «Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні», – зауважив військовий представник США.

    Він також зазначив, що Пентагон продовжує спостерігати, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

    «Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі», – зауважив представник Пентагону.

    Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.

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    Теги: Харків розвідка Росія окупанти Київ США боєприпаси Пентагон
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    Окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати термобаричну зброю – Пентагон