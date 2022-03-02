У Харкові через обстріл міста помер відомий вчений

Цвіт української нації гине від рук окупантів

1 березня у лікарні від поранень, отриманих під час обстрілу російськими окупантами житлового масиву у Харкові, помер відомий науковець професор Олег Амосов. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

«Очільник кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» загинув, бо навіжений диктатор віддав наказ знищувати мирне населення.

Війна, розв’язана Путіним проти України – це і є геноцид населення. Коли вбивають цвіт нації, знищують символи, коли в ХХІ столітті намагаються відібрати волю і право на самовизначення у 40-мільйонного народу. За це Путін і його посіпаки горітимуть в пеклі. А ми вистоїмо і переможемо!», – йдеться в дописі.

Олег Амосов — заслужений діяч науки і техніки України. В університеті очолював кафедру економічної теорії та публічних фінансів ННІ.

«У минулому обіймав посаду першого заступника директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. На роботі Олега Юрійовича цінували за високий професіоналізм, виваженість, цілеспрямованість і доброзичливість», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, удень 1 березня окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео). Згодос тало відомо, що російські терористи продовжували обстрілювати житлові будинки Харкова.

Увечері у Харкові знову пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілюють місто (відео).

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