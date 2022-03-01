Наслідки обстрілу Харкова: що зараз у місті (фото, відео)

Снаряд влучив у будинок Харківської обласної державної адміністрації

Сьогодні, у перший день весни о 8 ранку російські окупанти обстріляли центр Харкова, був нанесений ракетний авіаудар по майдану Свободи. Снаряд влучив у будинок Харківської обласної державної адміністрації. Відео наслідків обстрілу опублікували користувачі соціальних мереж.

На опублікованих кадрах видно, що внаслідок обстрілу у будинках, що стоять поряд, вилетіли вікна.

До слова, на майдані знаходиться пункт «Все для перемоги», де сотні волонтерів проводять збір допомоги для українських воїнів. Місцеві кажуть, що загиблих у наметі в результаті удару немає.

Нагадаємо, що майдан Свободи – центральна площа міста, яка займає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі. Під майданом дві станції метро – «Університет» Салтівської лінії і «Держпром» Олексіївської лінії.

Тут також знаходиться головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому, на щастя, не було студентів під час атаки.

«Був з літака удар ракетами двома по площі і будівлі. Підтверджено двоє загиблих, але там ще розбирають завал, можливо кількість жертв зросте. Рятувальники наші – справжні герої, не бояться нічого, працюють, дістають людей», – заявив у коментар УП заступника голови ОДА Роман Семенух.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.