У Харкові пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілюють місто (відео)

Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа

Пізно ввечері у Харкові вкотре за день пролунали сирени, що попереджали про авіаудар. Через кілька хвилин після цього користувачі виклали відео вибухів на Telegram-каналі «Труха».

Спочатку на кадрах видно пожежу вдалині, а потім лунає вибух. Зарево від полум'я закрило все вікно.

У соцмережах з'явилась інформація, що горить танкове училище.

У навчальний заклад поцілили з винищувача. Потужні вибухи пояснювали тим, що там продовжують детонувати снаряди. Також з'явилась інформація про пошкодження на інших локаціях.

Нагадаємо, вранці 1 березня окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео). Удень російські терористи продовжують обстрілювати житлові будинки Харкова.

Згодом мер Харкова розповів, які руйнування місто терпить від російських окупантів.

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