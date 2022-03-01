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    Події в Україні

    У Харкові пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілюють місто (відео)

    Згідно з інформацією з соцмереж, горить танкове училище - У Харкові пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілюють місто (відео)
    Згідно з інформацією з соцмереж, горить танкове училище
    скріншот із відео

    Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа

    Пізно ввечері у Харкові вкотре за день пролунали сирени, що попереджали про авіаудар. Через кілька хвилин після цього користувачі виклали відео вибухів на Telegram-каналі «Труха».

    Спочатку на кадрах видно пожежу вдалині, а потім лунає вибух. Зарево від полум'я закрило все вікно.

    У соцмережах з'явилась інформація, що горить танкове училище.

    У навчальний заклад поцілили з винищувача. Потужні вибухи пояснювали тим, що там продовжують детонувати снаряди. Також з'явилась інформація про пошкодження на інших локаціях.

    Нагадаємо, вранці 1 березня окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову (відео). Удень російські терористи продовжують обстрілювати житлові будинки Харкова.

    Згодом мер Харкова розповів, які руйнування місто терпить від російських окупантів.

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    Теги: Харків вибух окупанти місто
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    У Харкові пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілюють місто (відео)