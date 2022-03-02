Російські окупанти зайняли місто Тростянець на Сумщині

Російські загарбники ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Окупанти бояться авіаударів

Станом на 1 берехня три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець Сумської області і повністю зайняли місто. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький з посиланням на інформацію від від голови Тростянецької громади Юрія Бови.

За його словам, окупанти знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею.

У Тростянці майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги. Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив у місті такий собі штаб.

Живицький запевнив, що навіть у таких умовах міська влада працює і забезпечує людей їжею.

«Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні.