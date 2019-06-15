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    Події в Україні

    Зловмиснику, який підпалив волонтерський намет у Харкові, загрожує до 10 років

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    Зловмисник, місцевий житель 1985 року народження, раніше був неодноразово засуджений за пошкодження майна - Зловмиснику, який підпалив волонтерський намет у Харкові, загрожує до 10 років
    Зловмисник, місцевий житель 1985 року народження, раніше був неодноразово засуджений за пошкодження майна

    Правопорушнику оголошено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна

    У Харкові правопорушнику, якого звинувачують у підпалі волонтерського намету у центрі міста «Все для перемоги», оголосили про підозру у скоєнні злочину – умисне знищення або пошкодження майна.

    Про це повідомляє поліція Харківської області.

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    «Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

    У поліції повідомили, що зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 10 років. Його затримано.

    Раніше повідомлялося, що слідчі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі волонтерського намету, що стався 20 травня поточного року.

    Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

    Як повідомлялося, 20 травня о 04:30 невідомі підпалили намет «Все для перемоги», встановлений активістами на площі Свободи в Харкові. Внаслідок події ніхто не постраждав.

    9 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що готовий задовольнити петиції містян щодо знесення намету «Все для перемоги» на площі Свободи та повернення нинішньому проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

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