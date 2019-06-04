Суд отримав апеляційну скаргу адвоката Дронова



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Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову

За апеляційною скаргою захисника Дронова відкрито апеляційне провадження, заявили в Харківському апеляційному суді

У провадження Харківського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Сергія Перепелиці в інтересах Геннадія Дронова, засудженого до 10 років ув’язнення за скоєння смертельної ДТП у Харкові на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова, внаслідок якої загинули шість людей.

Як повідомили у пресслужбі суду, апеляційну скаргу адвоката Дронова суд раніше не брав до розгляду через те, що вона не відповідала вимогам Кримінального процесуального кодексу.

«Після усунення недоліків у провадження Харківського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Перепелиці в інтересах Дронова. На даний час за апеляційною скаргою захисника відкрито апеляційне провадження», – заявили в суді.

Також у пресслужбі нагадали, що 13 травня ухвалою судді було відкрите провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової.

Як відомо, суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Джерело: Радіо Свобода