Знесення пам'ятника Жукову: поліція проводить обшуки у харківських активістів



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2 червня активісти повалили бюст маршала Жукова у Харкові

У четвер пізно ввечері силовики прийшли з обшуками до активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка

У четвер пізно ввечері поліція розпочала обшуки у двох харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка.

Яке повідомив у Facebook активіст і громадський журналіст Валентин Бистриченко, візити правоохоронців стосуються знесення пам’ятника маршалу Жукову в Харкові.

«Сьогодні в нас якісь системні й масові обшуки в проукраїнських активістів у місті Харкові. Першим був Дуда В’ячеслав, другим – Зінченко Максим. Їх, виходить, обшукують з приводу знесення пам’ятника Жуукову. І ми намагаємося зрозуміти, чому це відбувається», – заявив Бистриченко.

Один із представників правоохоронців, сказав Бистриченкові під час прямої трансляції, що візит поліцейських має на меті обшуки у зв’язку з поваленням пам’ятника

Натомість за словами активіста, Зінченко навіть не був присутній на місці подій в день, коли знесли пам’ятник Жукову.

Як відомо, в Українському інституті національної пам’яті (УІНП) заявили, що згідно Закону України про декомунізацію, пам’ятник Жукову в Харкові повинен бути демонтований, і назвати вулицю його іменем не можна.

«Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації», - заявили у УІНП.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецпідрозділом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.