У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні (відео)
Танцюристці зробили зауваження, але вона сказала, щоб її не чіпали
У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні. Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Хмельницький Live.
Зазначається, що молоду танцюристку помітили на пам'ятнику у неділю, 11 липня.
«Дівчина танцювала та сиділа на пам'ятнику. Ми зробили зауваження. Танцюристка сказала, щоб її не чіпали і відійшли, бо вона так «висловлює їм повагу», – повідомив автор відео.
Нагадаємо, нещодавно у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні.
Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.