Танцюристці зробили зауваження, але вона сказала, щоб її не чіпали

У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні. Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Хмельницький Live.

Зазначається, що молоду танцюристку помітили на пам'ятнику у неділю, 11 липня.

«Дівчина танцювала та сиділа на пам'ятнику. Ми зробили зауваження. Танцюристка сказала, щоб її не чіпали і відійшли, бо вона так «висловлює їм повагу», – повідомив автор відео.

Нагадаємо, нещодавно у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні.

Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.