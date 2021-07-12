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    У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні (відео)

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    Хмельничанка станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні
    Скріншот з відео: Хмельницький Live

    Танцюристці зробили зауваження, але вона сказала, щоб її не чіпали

    У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні. Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Хмельницький Live.

    Зазначається, що молоду танцюристку помітили на пам'ятнику у неділю, 11 липня.

    «Дівчина танцювала та сиділа на пам'ятнику. Ми зробили зауваження. Танцюристка сказала, щоб її не чіпали і відійшли, бо вона так «висловлює їм повагу», – повідомив автор відео.

    Нагадаємо, нещодавно у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні.

    Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.

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    Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Хмельницький
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    У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної сотні (відео)