СБУ дала команду. Одіозного Топаза зняли з потяга, щоб доставити в суд

СБУ затримала антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько Топаз. У 2018 році його звільнили з-під варти за законом Савченко, однак він є фігурантом нової справи.

Як повідомив Топаз у своєму фейсбуці, його начебто зняли з потяга. Їхав він не на відпочинок, як стверджує, а саме у справі на суд до Києва.

Кромський у дописі про своє затримання опублікував розмите фото із авто. Він написав, що його затримала СБУ для примусового приведення до суду. Втім, Топаз не уточнив, де саме його схопили і куди повезли.

У коментарі Depo.Харків адвокат Ігната Кромського Олександр Шадрін сказав, що чоловіка затримали за ухвалою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід. Адвокат уточнив, що Кромського зняли з потяга в місті Харкові.

У цьому суді слухають кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського у незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Захисник стверджує, що цього ж дня, але вранці Ігнат Кромський мав прийти на засідання в Ленінському райсуді Харкова. За його словами, Кромськой ночував в автомобілі і зараз очікує засідання Дарницького райсуду Києва.

«Йому не дозволили оселитися в хостелі, не помістили в ізолятор тимчасового тримання. Залишили ночувати в автомобілі. Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на потяг, його з потяга зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду», – заявив Шадрін.

24 канал звернувся до СБУ щодо інформації про затримання Ігната Кромського. Ми додамо його у цей матеріал, щойно отримаємо.

У 2014 році Кромський із позивним Топаз керував харківськими тітушками. Тоді чоловік шукав їх спеціально для нападів на активістів Майдану.

Він також був одним з ініціаторів створення «Харківської народної республіки».

«Славу» йому принесло відео проросійського журналіста Сергія Рульова. Він відзначився фразою «Топаз, дай команду!». Натомість бійці Кромського побили сприйнявши його «не за свого».

27 лютого 2014 року Кромський записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. У ньому він закликав очільника Кремля ввести війська в Україну та захистити населення.