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    Думки вголос

    Чому так мало результатів по справах Майдану?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Могила Юрія Вербицького на Личаківському кладовищі у Львові.&nbsp;Номер перший у Небесній Сотні - Чому так мало результатів по справах Майдану?
    Могила Юрія Вербицького на Личаківському кладовищі у Львові. Номер перший у Небесній Сотні

    А ви знаєте, що покарання винних – це дуже затратний процес?

    Станом на зараз ще немає жодного вироку, котрий би вступив у силу по його справі. По нашій з ним справі.

    А ви знаєте, що покарання винних – це дуже затратний процес? А ви знаєте, що покарання винних – це дуже затратний процес для потерпілих? Що звичайна людина у такій серйозній справі буде безпорадна без сторонньої допомоги?

    От вам і відповідь, чому так мало результатів по справах Майдану.

    Я оцінюю затрати тільки на адвокатів потерпілих у цій одній справі на рівні не менше 50 тисяч доларів за весь період. І це я не рахую зарплати слідчих, оперативників і прокурорів, вартість експертиз тощо, бо тут не маю повних даних.

    Ці видатки зростають, бо три роки тому в суді було три провадження, а нині понад 10 чоловік судять або ось-ось почнуть судити. І це добре, що роботи стає більше. Але і грошей треба все більше.

    Мабуть, гарно, що є іноземні фонди, отой старшний Сорос, котрі допомагають напряму визначеним ними адвокатам. І точно дуже печальним для мене є той факт, що в Україні не знаю українських фондів чи окремих філантропів, котрі б опікувалися цими справами і допомагали потерпілим.

    Вічна пам'ять Юрію Вербицькому.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: суд Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан)
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    Чому так мало результатів по справах Майдану?