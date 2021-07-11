Станом на зараз ще немає жодного вироку, котрий би вступив у силу по його справі. По нашій з ним справі.

А ви знаєте, що покарання винних – це дуже затратний процес? А ви знаєте, що покарання винних – це дуже затратний процес для потерпілих? Що звичайна людина у такій серйозній справі буде безпорадна без сторонньої допомоги?

От вам і відповідь, чому так мало результатів по справах Майдану.

Я оцінюю затрати тільки на адвокатів потерпілих у цій одній справі на рівні не менше 50 тисяч доларів за весь період. І це я не рахую зарплати слідчих, оперативників і прокурорів, вартість експертиз тощо, бо тут не маю повних даних.

Ці видатки зростають, бо три роки тому в суді було три провадження, а нині понад 10 чоловік судять або ось-ось почнуть судити. І це добре, що роботи стає більше. Але і грошей треба все більше.

Мабуть, гарно, що є іноземні фонди, отой старшний Сорос, котрі допомагають напряму визначеним ними адвокатам. І точно дуже печальним для мене є той факт, що в Україні не знаю українських фондів чи окремих філантропів, котрі б опікувалися цими справами і допомагали потерпілим.

Вічна пам'ять Юрію Вербицькому.