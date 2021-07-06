Пікнік біля Вічного вогню. Туристи в Одесі розважалися біля пам’ятника (фото)

На кадрах можна помітити, як люди з дітьми сидять навколо вічного вогню, смажать там шашлики і вживають спиртне

Гулянка тривала, поки у ситуацію не втрутилася Муніципальна охорона

В Одесі туристи вирішили влаштувати пікнік біля пам’ятника Вічного вогню. Люди смажили смаколики, гуляли і випивали біля Вічного вогню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. Фото з «гулянки» з’явилися на сторінці Департаменту маніципальної безпеки Одеської міськради у Facebook.

З дорослими на імпровізованій вечірці також були малі діти. Гулянка тривала, поки у ситуацію не втрутилася Муніципальна охорона, яка попросила їх вибрати собі інше місце для пікніка.

На сторінці Департаменту повідомили, що порушення в парку імені Тараса Шевченка було зафіксовано оператором охорони. На кадрах можна помітити, як люди з дітьми сидять навколо вічного вогню, смажать там шашлики і вживають спиртне.

Оператор передав сигнал про інцидент іншим співробітникам міської охорони, які були на патрулюванні. За декілька хвилин людей попросили змінити місце відпочинку.

До слова, у Львові дівчина вирішила відсвяткувати своє вісімнадцятиріччя на меморіалі Героям Небесної Сотні. Деталями святкування іменинниця поділилася в соцмережі Instagram. Ще декілька дівчат, які також були з іменинницею, танцювали на меморіалі під російську музику. Дійство закінчилося феєрверками. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, на Луганщині у Лисичанську розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям. Згодом поліція знайшла вандала.