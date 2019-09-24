Винуватець масштабної смертельної ДТП під Житомиром зробив відверту заяву



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Водій запевняє, що не міг уникнути зіткнення

Водій бензовозу 55-річний Анатолій Грановський, який протаранив туристичний автобус під Житомиром, зробив відверте зізнання.

Про це пише gazeta.ua.

Він розповів, що ДТП сталася за одну секунду. Уникнути зіткнення не було можливості. Про те, що сталося – шкодує і кається.

«Не хотів такого горя. На стількох життях в мить хрест поставлено. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі», – каже чоловік.

Чоловік – із Волині. За кермом авто має 37 років стажу. Від більшої кількості жертв врятувало те, що їхав порожній – без бензину. Він також травмувався у ДТП. Зараз знаходиться в лікарні під охороною.

Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.