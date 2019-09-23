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    На Донеччині в ДТП постраждали 10 людей

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    Водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro - На Донеччині в ДТП постраждали 10 людей
    Водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro
    Фото: пресслужба поліції Донецької області

    Аварія сталася в селі Андріївка Великоновосілківського району

    На Донеччині водій «Волги» порушив правила дорожнього руху та на перехресті скоїв зіткнення з автомобілем, який перевозив людей. Унаслідок ДТП травмовані семеро дорослих і троє дітей.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

    Аварія сталася 22 вересня в селі Андріївка Великоновосілківського району.

    Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося зіткнення.

    «Внаслідок ДТП травмувалося 10 людей, троє з них - діти. Шістьох постраждалих доставлено до лікарні», - повідомили в поліції.

    Попередня кваліфікація події – ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

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