В окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів

Близько 10 потужних вибухів пролунали у західній частині Мелітополя

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали близько 10 сильних вибухів. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

«Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним», - написав він.

Він зазначив, що близько 10 потужних вибухів пролунали у західній частині Мелітополя.

«Віримо у ЗСУ і чекаємо на хороші новини для українців і нищівні для рашистів», — додав він.

Нагадаємо, вранці, 8 серпня, українські сили завдали удару по позиціях окупантів у Мелітополі. За даними Федорова, ЗСУ ліквідували близько 100 російських солдатів та значну кількість військової техніки.

Зазначимо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.