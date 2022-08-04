Миколаїв здригнувся від серії потужних вибухів
У Миколаєві тричі за ніч лунала сирена повітряної тривоги
У четвер, 4 серпня, на світанку у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів. Ворог здійснив черговий ракетний обстріл міста. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N» .
Вибухи почали лунати близько 04:00.
Після початку обстрілу залунала сирена повітряної тривоги.
Це вже третя повітряна тривога від початку доби. Станом на 6 годину ранку відбою ще не було.
Вночі, 4 серпня, також у Нікополі та Харкові пролунали вибухи.
Як повідомлялося, на світанку 3 серпня в Миколаєві теж пролунали вибухи. Окупанти обстріляли місто. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.
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