Миколаїв здригнувся від серії потужних вибухів

У Миколаєві тричі за ніч лунала сирена повітряної тривоги

У четвер, 4 серпня, на світанку у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів. Ворог здійснив черговий ракетний обстріл міста. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N» .

Вибухи почали лунати близько 04:00.

Після початку обстрілу залунала сирена повітряної тривоги.

Це вже третя повітряна тривога від початку доби. Станом на 6 годину ранку відбою ще не було.

Вночі, 4 серпня, також у Нікополі та Харкові пролунали вибухи.

Як повідомлялося, на світанку 3 серпня в Миколаєві теж пролунали вибухи. Окупанти обстріляли місто. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.