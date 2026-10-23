Складна ситуація зі світлом на Житомирщині. Влада закликала зробити триденний запас води

Міська рада уточнила, що у місті водопостачання та каналізація працюють, а частина об’єктів водоканалу забезпечена генераторами

Пункти незламності розпочали роботу сьогодні, 23 жовтня об 11:00 та працюватимуть до 22:00

На Житомирщині діють аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі України. Жителів закликають зробити запас води щонайменше на три дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирську міську раду.

«За повідомленням АТ «Житомиробленерго», у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України, спричиненою наслідками ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, на Житомирщині діють аварійні знеструмлення. Графіки відключень не діють. Ситуація загалом по країні критична. Ті, у кого є електроенергія, повинні економити її вже зараз. Не менш важливо – зробити триденний запас води. Обов'язково», – йдеться у повідомленні.

Міська рада уточнила, що у місті водопостачання та каналізація працюють, а частина об’єктів водоканалу забезпечена генераторами. Світлофори на складних перехрестях зможуть автономно працювати від акумуляторів упродовж дев’яти годин. Водночас тролейбуси та трамваї в місті не курсують.

У міськраді також зазначили, що лікарні, поліклініки та об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами, а медичні заклади за потреби автоматично перемикатимуться на резервне живлення.

Зокрема, дитячі садочки продовжують працювати в умовах аварійних відключень. У закладах, де немає електроенергії, дітям видають готові перекуси, а там, де є світло, готують гарячі обіди. У міській раді додали, що садочки мають запаси води, а змінювати графік їхньої роботи наразі не планують.

Водночас бізнес закликали зменшити споживання електроенергії, перевірити альтернативні джерела живлення та обмежити ввімкнення зовнішньої реклами, особливо в пікові години.

Зазначається, що пункти незламності розпочали роботу сьогодні, 23 жовтня об 11:00 та працюватимуть до 22:00.

Нагадаємо, у Житомирській області після чергової російської атаки понад 900 населених пунктів залишилися без електроенергії. У ніч проти 23 жовтня окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по енергетичних об'єктах та житлових будинках.

Також 22 жовтня у Житомирі через дефіцит в енергосистемі призупинився рух електротранспорту.