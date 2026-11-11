Чи нищать інвертори мережу: роз'яснення експерта

Усім, хто хоче заборонити використання інверторів, варто розібратися з піками споживання у своїй квартирі

Експерт: Основна проблема домашніх електромереж у тому, що вони занедбані

У суспільстві поширюється новий тренд – звинувачувати власників домашніх інверторів та акумуляторів у згорянні проводки та перевантаженні будинкових електромереж під час відключень світла. Проте правильне налаштування обладнання, навпаки, знижує навантаження на мережу. Про це заявив експерт Юрій Ганусяк, інформує «Главком».

Він назвав звинувачення на адресу власників інверторів «класичним міністерством простих рішень», коли замість вирішення глибинних проблем шукають винних.

«Давайте чесно: основна проблема домашніх електромереж у тому, що вони занедбані, у половині – наполовину відгорілі нулі, що дає перекоси по фазах типу 120V - 300V. Якщо конкретно по інверторах: правильно налаштований інвертор знижує навантаження на мережу, а не збільшує», – наголосив Ганусяк.

Експерт пояснив, що головний удар по електромережі стається в перші хвилини після відновлення живлення через одночасне вмикання потужних приладів у всіх квартирах.

«Що відбувається в типовій квартирі, коли раптом о третій ночі вмикають світло? Вмикається світло в усіх кімнатах, яке не вимкнули під час відключення... У всіх квартирах вмикаються бойлери, це зазвичай 2 кіловати відразу. У кожній квартирі є холодильник, який стартує з 1000+ ват, і це відбувається у всіх одночасно», – зазначив він.

Окрім цього, намагаючись устигнути перепрати чи погріти воду за дві години наявності світла, мешканці вмикають кілька приладів одночасно (бойлер, пралку, чайник), створюючи пікове навантаження до 8 кВт.

Натомість правильно налаштована система з інвертором працює за зовсім іншим принципом:

Обмеження споживання: інвертор живить квартиру й не бере з мережі більше встановленого ліміту (наприклад, 1,5 кВт). Якщо вмикається потужний прилад, пристрій бере недостатню потужність із власної батареї.

Затримка зарядки: система налаштовується на початок зарядки через 15 хвилин після появи світла, перечікуючи перший пік навантаження в будинку.

Захист від низької напруги: інвертор не починає заряджатися, якщо напруга в мережі падає нижче 200 Вольт.

Нічна зарядка: у нормальному режимі обладнання заряджається виключно вночі, допомагаючи балансувати енергосистему.

«Усім, хто хоче заборонити їх використання, раджу розібратися з піками споживання у своїй квартирі», – підсумував Юрій Ганусяк.

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