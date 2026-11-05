Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Міна уповільненої дії»: столичний електрик пояснив, у чому небезпека масового використання інверторів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Міна уповільненої дії»: столичний електрик пояснив, у чому небезпека масового використання інверторів
Щитова у багатоповерхівці вигоріла вщент
фото: Євгеній Ренкас/Facebook

Більшість багатоквартирних будинків (особливо старого фонду) розраховані на навантаження близько 1.5-3 кВт на квартиру

Через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги.

На небезпеку звернув увагу столичний електрик Євгеній Ренкас, детально розписавши три головні проблеми, які виникають через масове використання приладів, інформує «Главком».

Чому палають поверхові та ввідні щитові?

Більшість багатоквартирних будинків (особливо старого фонду) розраховані на навантаження близько 1.5-3 кВт на квартиру. Коли світло з'являється після 4–6 годин відключення, люди намагаються «наввипередки» зарядити батареї, виставляючи струм на максимум (50–100А по DC, що дає додаткові 2.5–5 кВт на 220В).

«Додайте сюди роботу побутових приладів (холодильники, бойлери). Через таке навантаження зношені дроти у щитовій починають критично грітися, контакти на старих автоматах слабшають, виникає дуга – і щитова вигоряє вщент», – пише фахівець.

Випалена щитова будинку
Випалена щитова будинку
фото: Євгеній Ренкас

Чому напруга падає до 140-160 В?

У момент подачі електроенергії трансформаторна підстанція та внутрішньобудинкові мережі отримують колосальний удар. Сотні інверторів одночасно вмикають потужні випрямлячі, щоб «вхопити» струм, поки його знову не вимкнули. До цього додаються бойлери, холодильники та інші побутові прилади.

Проводи та трансформатори не здатні пропустити такі потужні струми – виникає величезне падіння напруги. Через це електроприлади (особливо холодильники) працюють на знос, а інвертори вибивають помилки та не можуть нормально зарядитися.

Вигоряння самих інверторів

Кустарна установка або помилки у підключенні (наприклад, використання шнурів «вилка-вилка» чи переплутані фази) при появі міської мережі створюють зустрічні струми. Це моментально випалює силові ключі та випрямлячі самих інверторів. 

Як уникнути пожежі та зберегти мережу?

Спеціаліст радить дотримуватися кількох простих правил:

  • Зменште струм заряду: Замість 50–100А обмежте його на рівні 20–30А (або 0.2C від ємності батареї). Батарея зарядиться трохи довше, але ви не спалите щиток і не просадите напругу сусідам.
  • Налаштуйте затримку: Зробіть так, щоб інвертор починав заряджатися через 3–5 хвилин після появи мережі, а не в першу ж секунду.
  • Не вмикайте все одразу: Коли йде зарядка, не вмикайте одночасно бойлер, чайник та пральну машину. Найкраще після появи світла зачекати хоча б 10 хвилин, доки напруга стабілізується.
  • Перевірте щиток: Попросіть кваліфікованого електрика перетягнути гвинти на автоматах та перевірити стан ввідного кабелю. 

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі – щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним для життя і в жодному разі не повинен потрапляти до приміщення.

Також у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

Читайте також:

Теги: Київ відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
13 жовтня, 15:43
Занедбана будівля посольства Республіки Білорусь у Києві
Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)
21 жовтня, 09:44
Представник США додав, що американська сторона вивчає можливі проблеми з обробкою інформації
Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою
20 жовтня, 15:20
Вирва на місці вибуху у Печерському районі столиці 15 жовтня 2026 року
У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)
15 жовтня, 11:36
У Києві тимчасово зупинився рух електротранспорту на низці маршрутів
У Києві тимчасово зупинився рух електротранспорту на низці маршрутів
20 жовтня, 18:06
На вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі встановили дві зупинки зі скляними стінками та дахом. Кияни вимагають мобільних укриттів
Скляні зупинки біля зруйнованого заводу «Артем»: Кличко відповів на закиди киян
21 жовтня, 12:17
Вологість повітря у Києві становить 96%
Якість повітря у Києві 22 жовтня 2026 року після масованої ракетної атаки
22 жовтня, 08:50
Мер столиці Віталій Кличко на Південному мосту після атаки російських терористів
Влада закликає не публікувати фото та відео пошкоджень мостів у Києві
28 жовтня, 10:31
Обставини смерті В’ячеслава Резніченка та відповідальність причетних осіб мають бути встановлені в передбаченому законом порядку
У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку
1 листопада, 20:06

Новини

У столиці почалися перебої з водою через знеструмлення «Київводоканалу»
У столиці почалися перебої з водою через знеструмлення «Київводоканалу»
Метро відновило роботу після стрибків напруги: як працює «червона» лінія (оновлено)
Метро відновило роботу після стрибків напруги: як працює «червона» лінія (оновлено)
«Міна уповільненої дії»: столичний електрик пояснив, у чому небезпека масового використання інверторів
«Міна уповільненої дії»: столичний електрик пояснив, у чому небезпека масового використання інверторів
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків столиці ще чекають на тепло
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків столиці ще чекають на тепло
Кличко пояснив, від чого залежить стабільна робота інфраструктури Києва
Кличко пояснив, від чого залежить стабільна робота інфраструктури Києва
Кабмін узявся рятувати ситуацію з водою у Києві: столиця отримає генератори
Кабмін узявся рятувати ситуацію з водою у Києві: столиця отримає генератори

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
67K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua