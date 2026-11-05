«Міна уповільненої дії»: столичний електрик пояснив, у чому небезпека масового використання інверторів

Більшість багатоквартирних будинків (особливо старого фонду) розраховані на навантаження близько 1.5-3 кВт на квартиру

Через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги.

На небезпеку звернув увагу столичний електрик Євгеній Ренкас, детально розписавши три головні проблеми, які виникають через масове використання приладів, інформує «Главком».

Чому палають поверхові та ввідні щитові?

Більшість багатоквартирних будинків (особливо старого фонду) розраховані на навантаження близько 1.5-3 кВт на квартиру. Коли світло з'являється після 4–6 годин відключення, люди намагаються «наввипередки» зарядити батареї, виставляючи струм на максимум (50–100А по DC, що дає додаткові 2.5–5 кВт на 220В).

«Додайте сюди роботу побутових приладів (холодильники, бойлери). Через таке навантаження зношені дроти у щитовій починають критично грітися, контакти на старих автоматах слабшають, виникає дуга – і щитова вигоряє вщент», – пише фахівець.

Випалена щитова будинку фото: Євгеній Ренкас

Чому напруга падає до 140-160 В?

У момент подачі електроенергії трансформаторна підстанція та внутрішньобудинкові мережі отримують колосальний удар. Сотні інверторів одночасно вмикають потужні випрямлячі, щоб «вхопити» струм, поки його знову не вимкнули. До цього додаються бойлери, холодильники та інші побутові прилади.

Проводи та трансформатори не здатні пропустити такі потужні струми – виникає величезне падіння напруги. Через це електроприлади (особливо холодильники) працюють на знос, а інвертори вибивають помилки та не можуть нормально зарядитися.

Вигоряння самих інверторів

Кустарна установка або помилки у підключенні (наприклад, використання шнурів «вилка-вилка» чи переплутані фази) при появі міської мережі створюють зустрічні струми. Це моментально випалює силові ключі та випрямлячі самих інверторів.

Як уникнути пожежі та зберегти мережу?

Спеціаліст радить дотримуватися кількох простих правил:

Зменште струм заряду: Замість 50–100А обмежте його на рівні 20–30А (або 0.2C від ємності батареї). Батарея зарядиться трохи довше, але ви не спалите щиток і не просадите напругу сусідам.

Налаштуйте затримку: Зробіть так, щоб інвертор починав заряджатися через 3–5 хвилин після появи мережі, а не в першу ж секунду.

Не вмикайте все одразу: Коли йде зарядка, не вмикайте одночасно бойлер, чайник та пральну машину. Найкраще після появи світла зачекати хоча б 10 хвилин, доки напруга стабілізується.

Перевірте щиток: Попросіть кваліфікованого електрика перетягнути гвинти на автоматах та перевірити стан ввідного кабелю.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі – щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним для життя і в жодному разі не повинен потрапляти до приміщення.

Також у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.