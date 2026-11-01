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У Києві запроваджено екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві запроваджено екстрені відключення світла
Через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення
колаж: glavcom.ua

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання

У Києві застосовано екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Компанія додала: «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян».

Графік відключень світла у Києві

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням.

До слова, у Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. «Ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – йшлося у повідомленні ДТЕК.

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Теги: відключення світла енергетика Київ ДТЕК

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